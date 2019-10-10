Первые видео с места смертельной аварии под Калугой
Фура протаранила пассажирский автобус под Калугой. ВидеоПодробнее
На кадрах видно, что синий микроавтобус сильно покорежен. От удара его развернуло перпендикулярно дороге и выбросило в кювет. Внутри салона сломаны пассажирские кресла, в беспорядке раскиданы вещи и части автобуса. На сиденьях — следы крови. Двери и стекла разбиты и сломаны.
У фуры от удара повредилась вся передняя часть кабины, лобовое стекло покрылось сеткой трещин — так сильно, что через него уже ничего нельзя рассмотреть.
«Я ехал в сторону Калуги по своей полосе. Вот эта вот маршрутка съехала на обочину и начала без остановки разворачиваться прямо передо мной. Я успел нажать только на тормоза», — рассказал водитель грузовика Павел.
Он также отметил, что маршрутка начала выполнять маневр в 20-30 метрах перед его грузовиком. По словам Павла, он в этот момент ехал со скоростью 60-70 километров в час и фура не была загружена.
В УМВД уточнили, что ДТП произошло на 202-м километре автодороги М3 «Украина» в 16:20.
«По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter, двигаясь со стороны города Брянска в сторону Москвы, при начале движения от обочины дороги для выполнения маневра разворота, допустил столкновение с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении. После чего „Мерседес“ допустил съезд в кювет», — заявила врио начальника ОИиОС УМВД России по Калужской области Елена Лесик.
В результате ДТП погибли четыре человека, еще шестеро получили травмы разной степени тяжести. По неподтвержденным данным, внутри микроавтобуса могли находиться туристы из Белоруссии — у него белорусские номера.