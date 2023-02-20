Эксклюзив 20 февраля 2023, 18:57 Видео: неизвестные жестоко избили битами судью из Карачаево-Черкесии Появилось видео нападения на судью из Карачаево-Черкесии

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Арбитражный судья Карачаево-Черкесии Казбек Салпагаров и заместитель руководителя республиканского казначейства Мурат Эльканов стали жертвами нападения. В распоряжении «360» появились кадры избиения.

На кадрах видно, как злоумышленники с битами сравнялись с жертвами и неожиданно напали на мужчин. Судья Салпагаров отделался небольшими ушибами, а Эльканову досталось больше.

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Видно, что мужчины бьют потерявшего сознание Эльканова битой по всему телу, а затем и ногой по голове. Источник «360» сообщил, что пострадавшего госпитализировали с пробитой головой. Мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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Правоохранительные органы уже установили личности нападавших. Полицейские объявили план «Перехват».