20 февраля 2023, 18:57
Видео: неизвестные жестоко избили битами судью из Карачаево-Черкесии
Появилось видео нападения на судью из Карачаево-Черкесии
Арбитражный судья Карачаево-Черкесии Казбек Салпагаров и заместитель руководителя республиканского казначейства Мурат Эльканов стали жертвами нападения. В распоряжении «360» появились кадры избиения.
На кадрах видно, как злоумышленники с битами сравнялись с жертвами и неожиданно напали на мужчин. Судья Салпагаров отделался небольшими ушибами, а Эльканову досталось больше.
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Видно, что мужчины бьют потерявшего сознание Эльканова битой по всему телу, а затем и ногой по голове. Источник «360» сообщил, что пострадавшего госпитализировали с пробитой головой. Мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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Правоохранительные органы уже установили личности нападавших. Полицейские объявили план «Перехват».
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