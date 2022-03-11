Видео нападения на консьержку в Домодедове попало в Сеть

В Сети появилось видео с места нападения на консьержку в Домодедове Московской области. В ролике мужчина разбивает стекло на ее вахте предметом, похожим на топор.

Женщина в ужасе прячется под стол. Закончив громить вахту, злоумышленник спокойно уходит.

На кадрах еще одного видео, распространившегося в интернете, несколько человек везут кого-то на каталке с места происшествия. Возле дома стоит полицейская машина. На заднем плане слышны чьи-то причитания.

О том, что мужчина устроил стрельбу из квартиры в Домодедове, 11 марта сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Источник СМИ в правоохранительных органах уточнил, что злоумышленник — гендиректор крупной компании по аренде недвижимости и управлению ею — также напал с топором на консьержку. Пострадал человек.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. По данным прокуратуры Подмосковья, их действия будет контролировать городской прокурор Николай Развозжаев, который выехал туда по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.

В СМИ добавили, что дом на улице Королева, где находится агрессивный бизнесмен, оцепили.