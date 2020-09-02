Видео, на котором мужчина выбрасывает девушку в мусорный бак, попало в Сеть

Видео, на котором житель Омска в ходе ссоры выбрасывает девушку в мусорный бак, попало в Сеть. Ролик опубликовали в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

«Я не знаю, что такого надо натворить и чем довести так мужчину, что он просто берет и кидает тебя в мусорный бак», — написал автор видеозаписи.

На кадрах девушка ведет себя вызывающе и нецензурно выражается. После попыток успокоить ее мужчина подхватывает спутницу на руки и относит к мусорному баку. Героиня долго старается выбраться из контейнера, и после нескольких попыток ей удается это сделать, пишет газета «Известия».

Как посчитали пользователи интернета, девушка довела парня. Часть подписчиков заметила, что для избежания подобного не стоит злоупотреблять спиртными напитками.