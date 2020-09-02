facebook_pixel
    02 сентября 2020, 18:12

    Видео, на котором мужчина выбрасывает девушку в мусорный бак, попало в Сеть

    Полина Петрова

    Видео, на котором житель Омска в ходе ссоры выбрасывает девушку в мусорный бак, попало в Сеть. Ролик опубликовали в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте».
    Видео, на котором мужчина выбрасывает девушку в мусорный бак, попало в Сеть

    «Я не знаю, что такого надо натворить и чем довести так мужчину, что он просто берет и кидает тебя в мусорный бак», — написал автор видеозаписи.

    На кадрах девушка ведет себя вызывающе и нецензурно выражается. После попыток успокоить ее мужчина подхватывает спутницу на руки и относит к мусорному баку. Героиня долго старается выбраться из контейнера, и после нескольких попыток ей удается это сделать, пишет газета «Известия».

    Как посчитали пользователи интернета, девушка довела парня. Часть подписчиков заметила, что для избежания подобного не стоит злоупотреблять спиртными напитками.

    Новости SMI.FM