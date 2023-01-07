Происшествия 07 января 2023, 23:02 Видео крушения самолета со священниками появилось в Сети Baza: опубликовано видео падения самолета со священниками в Красноярском крае Pxhere

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Самолет Cessna 182 попал в авиакатастрофу в Красноярском крае еще 1 мая прошлого года. Находившиеся на борту священники погибли. Снятое пассажиром видео падения появилось в Сети. Соответствующую информацию приводит Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видны штурвал и приборная доска летательного аппарата, а также лесные насаждения, над которыми он пролетал. В какой-то момент самолет начал терять высоту и впоследствии ударился о землю.

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После крушения пассажир скончался на месте, а пилота госпитализировали с переломами. Через шесть дней он скончался в больнице.

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Инцидент случился рядом с рекой Мана на глазах у очевидца. Впоследствии он рассказа, что слышал, как у самолета то включался, то глох двигатель. Потом воздушное судно начало терять высоту и рухнуло.

Самолет В55 потерпел крушение 1 декабря в районе села Джрабер в Армении. Спасатели обнаружили на месте катастрофы тела двух погибших.