Происшествия 03 сентября 2023, 17:20 Видео из затопленного ливнями Самсуна появилось в Сети TRT: жителей 19 турецких провинций предупредили о затоплениях из-за ливней

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На центральную часть Турции и север Черноморского региона обрушились ливни. Власти предупредили жителей 19 провинций об увеличении риска подтоплений и схода селей. Больше всего от обильных осадков пострадал город Самсун, сообщил телеканал TRT.

В населенном пункте ливень начался ночью. Канализация не справилась под напором воды, что привело к сильному затоплению улиц. В результате уровень воды в некоторых районах достиг 50 сантиметров. Несколько десятков машин и первые этажи жилых зданий сильно залило.

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Из-за затопления междугородных шоссе Самсуна образовались массовые пробки. В некоторых частях города затопило подземные переходы и тоннели.

В Сети очевидцы ЧС опубликовали кадры, на которых местные жители передвигаются на лодках.

Подтопления возникли и в других городах Черноморского побережья. В Конье также продолжился сильный ливень, канализация в некоторых районах переполнилась.

Кроме того, синоптики спрогнозировали интенсивные осадки в Стамбуле. В Анкаре с 2 сентября объявили предупреждение о ливнях и грозах. Однако в центральной части страны серьезных затоплений пока что нет.

Ранее сильные ливни затопили Джодхпур на северо-западе Индии. На улицах города образовались водопады, которые смывали автомобили и людей.