Видео драки людей в форме в Южно-Сахалинске опубликовали в Сети

Жители Южно-Сахалинска сняли на видео драку молодого человека с двумя мужчинами. Все трое были одеты в форму. Потасовка произошла на одном из перекрестков города.

На кадрах записи видно, как к мужчине подошли два человека, что-то ему сказали и он в ответ резко ударил одного из них по лицу, а второму нанес удар ногой в живот. Потом он продолжил размахивать руками и ногами, не давая к себе приблизиться.

По данным местных СМИ, потасовку устроил солдат-контрактник с Алтая. Молодой человек был в форме, но при этом у него была полностью расстегнута рубашка. По предварительным данным, именно это и стало причиной конфликта, уточнили «Новости Горного Алтая». По информации издания, его остановили двое военных полицейских из-за нарушения ношения формы одежды.

Источник издания уточнил, что потерпевшими от рук и ног контрактника стали сержант и ефрейтор, они получили ушибы. По факту случившегося возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти, добавил источник.