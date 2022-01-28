Видео дня: поиски женщины, утонувшей в проруби на Крещение

Тело женщины, предположительно, утонувшей в проруби на Крещение, нашли в Ленинградской области. Спасатели показали на видео, как проходили поиски несчастной, жизнь которой унесло течением реки Оредеж девять дней назад.

На кадрах показано, как спасатели из водолазной группы «Добротворецъ» занимались поисками женщины, утонувшей во время крещенских купаний в районе деревни Выра Гатчинского района.

Водолазы использовали для поисков утонувшей специальное оборудование и подводные дроны.

В СК заявили, что личность погибшей, которую обнаружили 28 января, еще предстоит опознать.