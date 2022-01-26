Видео дня: электробус загорелся в Москве

В распоряжении «360» появилось видео электробуса, который загорелся в Москве. В Дептрансе столицы уточнили, что возгорание такого вида транспорта произошло второй раз за все время использования электробусов — они появились в Москве в 2018 году.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android

В Дептрансе также отметили, что автобус загорелся Бибиревской улице, в районе дома № 20 примерно в 21:30. Ранее источник «360» в экстренных службах сообщил, что пожар произошел по адресу: улица Костромская, 1.

«Машина марки КАМАЗ находилась на отстойной площадке без пассажиров. В результате никто не пострадал», — отметили в Telegram-канале столичного Дептранса.

По предварительным данным, пожар начался в кабине водителя. Источник «360» уточнил, что пламя охватило три «квадрата», пассажиров в тот момент в салоне не было. На кадрах, которые оказались в распоряжении «360», видно, что огонь вырывался из окна автобуса. Его пытался потушить с помощью огнетушителя мужчина — по предварительным данным, это был водитель электробуса.

Мосгортранс начал служебное расследование, причины пожара установят специальная комиссия и производитель электробуса.