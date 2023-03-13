Происшествия 13 марта 2023, 16:00 Видео аварии в Нижегородской области, в которой погибли два человека, появилось в Сети

Читать 360tv в

В Сети появились кадры смертельной аварии, которая произошла накануне в Дивеевском районе Нижегородской области. Об этом написал сайт newsnn.ru.

На кадрах видно, как Toyota едет навстречу большегрузу Shacman на высокой скорости. ДТП произошло на трассе Выездное — Дивеево — Сатис.

Реклама

Медики сообщили, что смерть двух человек, которые находились в иномарке, наступила мгновенно. В настоящий момент выясняются причины трагедии.

Реклама