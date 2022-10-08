Очереди в продуктовых магазинах и на заправках в Севастополе показали на видео | 360°

Эксклюзив 08 октября 2022, 14:22 Поделиться Telegram

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Viber Очереди в продуктовых магазинах и на заправках в Севастополе показали на видео Журналист из Севастополя снял на видео очереди в продуктовых магазинах и на заправках

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Журналист из Севастополя Алексей Корниенко снял на видео очереди в продуктовых магазинах и на заправках. По его словам, в ход идут заправки, «которые вообще никогда не пользовались спросом».

На кадрах видно, как далеко простираются очереди, в том числе из машин возле заправок. В магазинах жители стремятся набить тележку как можно большим количеством продуктов.

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Ранее власти Севастополя заверили, что бензина хватит по крайней мере на 40 суток и дефицита не будет. Чтобы не создавать искусственный ажиотаж, бензин решили временно не наливать в канистры. Ограничений на продажу продуктов нет, товары первой необходимости есть на два месяца.

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Сегодня рано утром на Крымском мосту подорвали грузовик. Стало известно о трех погибших. Хозяин машины — житель Краснодарского края. Следователи изучают передвижения машины.

Пожар на Крымском мосту потушили, последствия случившегося обещают устранить в короткие сроки. Пока движение по мосту закрыто. Керченская паромная переправа возобновила работу — один паром уже в строю, к выходу готовят еще три.

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