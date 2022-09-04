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Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спасатели показали видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на Ключевскую Сопку

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За туристами, находящимися на вулкане Ключевская Сопка, вылетел вертолет. В Сети появилось видео с борта воздушного судна.

В региональном Центре обеспечения действий по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности уточнили, что если вертолет не сможет подлететь к альпинистам из-за погодных условий, их будут спускать в пешем порядке по одиночке.

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По последним данным, во время восхождения на вулкан погибли шесть человек. Группа была зарегистрирована в МЧС. Среди туристов есть жители Москвы, Алтайского края, Приморья, Камчатки, Новосибирской и Владимировской областей.

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После гибели людей возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В региональном СУ СК подчеркнули, что Ключевская Сопка — это один из самых сложных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом.

МЧС РФ

Камчатка

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