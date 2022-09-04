Происшествия 04 сентября 2022, 09:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка Спасатели показали видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на Ключевскую Сопку

Читать 360tv в

За туристами, находящимися на вулкане Ключевская Сопка, вылетел вертолет. В Сети появилось видео с борта воздушного судна.

В региональном Центре обеспечения действий по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности уточнили, что если вертолет не сможет подлететь к альпинистам из-за погодных условий, их будут спускать в пешем порядке по одиночке.

Реклама

По последним данным, во время восхождения на вулкан погибли шесть человек. Группа была зарегистрирована в МЧС. Среди туристов есть жители Москвы, Алтайского края, Приморья, Камчатки, Новосибирской и Владимировской областей.

Реклама

После гибели людей возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В региональном СУ СК подчеркнули, что Ключевская Сопка — это один из самых сложных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом.

0 0 0 0 0 0