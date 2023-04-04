Эксклюзив 04 апреля 2023, 17:28 Вход Треповой в зал Басманного суда попал на видео Видео «360»: подозреваемая в теракте Трепова входит в зал суда в Москве

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В распоряжении «360» появилось видео, на котором подозреваемую в причастности к теракту в Петербурге Дарью Трепову заводят в зал Басманного суда в Москве. В кадр также попали сопровождавшие ее сотрудники полиции и судебные приставы.

Судя по ролику, в здании суда собралось много представителей прессы.

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Суд изберет Треповой меру пресечения. Следствие попросило взять ее под стражу до 2 июня. Доставка подозреваемой к зданию суда ранее также попала на видео.

По предварительным данным, 2 апреля Дарья Трепова принесла начиненную взрывчаткой статуэтку для военкора и блогера Владлена Татарского в петербургское кафе, где он устраивал встречу. Через несколько секунд раздался взрыв, журналист погиб. Еще 40 человек ранены. По версии следствия, девушка действовала по указанию координаторов с территории Украины. В СМИ появлялась информация о том, что Трепова получала по 20 тысяч рублей за каждое выполненное задание.