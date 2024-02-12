Происшествия 12 февраля 2024, 13:44 Везший детей автобус влетел в грузовик в Псковской области МВД: 17 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика под Псковом Пресс-служба МЧС

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Утром 12 февраля автобус с детьми, направлявшийся на экскурсию в Псков, попал в аварию рядом с деревней Новгородка. В результате ДТП пострадали более 10 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, водитель автобуса попытался уйти от столкновения с грузовиком на 379-м километре дороги Р-23 и съехал в кювет. Всех пострадавших госпитализировали. В спасательном ведомстве уточнили, что на месте аварии работают 22 специалиста, привлекли семь единиц техники.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что в ДТП, предварительно, пострадали 17 человек — четверо взрослых и 13 детей. Действия правоохранителей координирует начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов.

К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура Псковской области.

На трассе «Дон» в Воронежской области следовавший из Донецка в Москву автобус попал в аварию. В результате пострадали шесть человек, их отправили в медицинские учреждения.