«Вежливый и пунктуальный»: компания показала отзывы клиентов о погибшем в аварии с Ефремовым курьере

Курьер интернет-магазина Сергей Захаров скончался в больнице после того, как в его фургон врезался автомобиль актера Михаила Ефремова. Компания, где работал курьер, на своей странице в Instagram собрала соболезнования и отзывы от благодарных клиентов.

В магазине отметили, что авария, в которой погиб Захаров, произошла через 10 минут, как он доставил свой последний заказ. О том, что в фургон курьера врезался автомобиль, сообщили клиенты. После известий о смерти они оставили много соболезнований и теплых слов.

«Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми», — говорится в сообщении интернет-магазина. Также там пообещали рассказать, как можно помочь семье погибшего сотрудника, и привели несколько отзывов от клиентов, которые пользовались его услугами.

Многие отметили, что Сергей Захаров был очень аккуратным и всегда заранее предупреждал звонком о своем визите. «Как всегда, вежлив, доброжелателен и точен», — отметил один из клиентов. «Сергею Владимировичу выпишите премию», — пожелал другой покупатель.

«С ужасом прочитали новости. Оказалось „наш“ курьер. Как горько», — поделился один из клиентов погибшего Сергея Захарова.

Авария на Смоленском бульваре в центре Москвы произошла вечером в понедельник, 8 июня. Пьяный артист Михаил Ефремов развернул автомобиль и выехал на встречную полосу, где на скорости врезался кабину фургона.

Внутри оказался заблокирован курьер Сергей Захаров. Актер не пострадал и выбрался на улицу, где попросил у свидетеля аварии сигарету. Он еле стоял на ногах и обещал, что «вылечит» пострадавшего водителя.

Сергея Захарова с множественными травмами увезли в институт имени Склифосовского. Утром во вторник, 9 июня, стало известно, что он скончался в реанимации. Супруга погибшего Сергея Захарова заявила, что рассчитывает на тюремный приговор для артиста.

Сам Ефремов стал фигурантом уголовного дела за пьяное вождение, которое стало причиной гибели человека. Максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы. После аварии артиста задержали и отправили на медицинское освидетельствование, но после отпустили под подписку о невыезде. Сейчас актер находится у себя в квартире. На месте стоят скорые, а сам дом окружили полицейские. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.