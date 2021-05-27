Вездеход пропавшего ямальца нашли в Приуралье

В Приуральском районе ЯНАО спасатели нашли перевернувшийся вездеход местного жителя, который пропал на прошлой неделе. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Машину обнаружили на реке Найдесе, однако самого мужчины внутри не оказалось. По словам свидетелей, 17 мая он выехал в сторону фактории Паюта. Он должен был остановиться в чуме около озера Нойдето. Однако ямальца там не нашли. К его поискам подключили наземные команды «Ямалспаса».