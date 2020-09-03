«Ветрище адской силы!» Жители Приморья засняли обрушившийся на побережье тайфун

Тайфун «Майсак» добрался до Приморья. Во Владивостоке поднялся такой сильный ветер, что оторвало плавучий док. В городе перекрыли движение по Русскому и Золотому мостам. Очевидцы поделились снимками непогоды.

Оторванный док во Владивостоке прибило к причалу. Он получил незначительные повреждения, уточнил «Интерфакс». Ни корабль, ни личный состав не пострадали. Сооружение отбуксируют три судна Тихоокеанского флота.

Из-за непогоды во Владивостоке пришлось закрыть движение по двум мостам — Русскому и Золотому. По данным Минэнерго, 16 населенных пунктов региона с населением порядка 8,8 тысячи человек остались без электричества. Повалены деревья.

«Ветрище адской силы! Вот это я понимаю — штормовое! Страшно, но красиво!» — пишут в Сети жители Находки.

Досталось и приморским чайкам. Птицы тщетно пытались улететь подальше от урагана, но не смогли — ветер оказался сильнее.

Накануне ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС опубликовали экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Отдыхающих призвали как можно быстрее покинуть побережье: ожидается, что из-за ветра поднимутся волны до семи метров.