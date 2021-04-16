Ветхий дом при сносе рухнул на припаркованные авто в Лесозаводске

Ветхий дом при сносе рухнул на припаркованные поблизости автомобили в Лесозаводске. Под завалами оказались три машины, написал «МИР 24».

Отмечается, что двухэтажный дом долгое время бы бесхозным, и его решили снести. Ремонтники начали разбирать конструкцию снизу, в итоге здание сложилось, словно карточный домик. В результате произошедшего никто не пострадал.

В настоящий момент неизвестно, как будут компенсированы потери автовладельцев.