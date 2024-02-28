28 февраля 2024, 14:39
Ветеринар из Петербурга получил 2,5 года колонии по делу о взятках на полмиллиона рублей
Московский районный суд Петербурга вынес приговор сотруднику городской станции по борьбе с болезнями животных. Мужчину признали виновным во взяточничестве. Об этом сообщил сайт МК в Питере со ссылкой на данные инстанции.
Установлено, что ветеринару передавали денежное вознаграждение за первоочередное оформление документов компаний. В общей сложности злоумышленник получил более 500 тысяч рублей.
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Фигуранту назначили наказание в виде 2,5 года колонии строгого режима.
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