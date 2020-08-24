Ветеринар из Мурманска сделал операцию воробью-мутанту

ИА Nation News написало, что операция по удалению конечности длилась 10 минут и прошла успешно. Однако в ходе нее у птицы обнаружили еще одну мутацию — второй сфинктер. Тимофеева встретила такую мутацию впервые.

Через пару месяцев воробью сделают рентген, чтобы полностью его обследовать. Сейчас он живет дома у зооволонтеров.