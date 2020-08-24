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    24 августа 2020, 18:41

    Ветеринар из Мурманска сделал операцию воробью-мутанту

    Анастасия Кременчугская

    Анастасия Тимофеев, ветеринарный врач из Мурманска, прооперировала воробья, у которого были три лапы и два сфинктера. Об этом сообщило агентство FlashNord.

    ИА Nation News написало, что операция по удалению конечности длилась 10 минут и прошла успешно. Однако в ходе нее у птицы обнаружили еще одну мутацию — второй сфинктер. Тимофеева встретила такую мутацию впервые.

    Через пару месяцев воробью сделают рентген, чтобы полностью его обследовать. Сейчас он живет дома у зооволонтеров.

    Новости SMI.FM