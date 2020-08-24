24 августа 2020, 18:41
Ветеринар из Мурманска сделал операцию воробью-мутанту
Анастасия Тимофеев, ветеринарный врач из Мурманска, прооперировала воробья, у которого были три лапы и два сфинктера. Об этом сообщило агентство FlashNord.
ИА Nation News написало, что операция по удалению конечности длилась 10 минут и прошла успешно. Однако в ходе нее у птицы обнаружили еще одну мутацию — второй сфинктер. Тимофеева встретила такую мутацию впервые.
Через пару месяцев воробью сделают рентген, чтобы полностью его обследовать. Сейчас он живет дома у зооволонтеров.