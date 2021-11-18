Ветеран блокады умер из-за падения в инвалидной коляске на лестничной площадке

Ветеран блокады умерла из-за падения в инвалидной коляске на лестничной площадке в одном из пансионатов в Ленинградской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России.

Женщина в возрасте 97 лет скончалась в результате открытой черепно-мозговой травмы. Ее инвалидная коляска опрокинулась назад при спуске на первый этаж без сопровождения сиделки. Таким образом, сиделка нарушила инструктаж, предусматривающий сопровождение своей подопечной.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека») — заявили в Следственном комитете.

По данному делу задержали управляющего пансионата и приставленную к погибшей сиделку. Следствие решило заключить их под стражу и назначить комплекс судебных экспертиз. Также проверку организовали и в прокуратуре Ленинградской области.