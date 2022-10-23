Крышу сорвало у общежития в Новосибирске | 360°

Происшествия 23 октября 2022, 09:08 Крышу сорвало у общежития в Новосибирске МЧС: ветром сорвало кровлю с общежития в Новосибирске пресс-служба МЧС России Новосибирская область

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Порывом ветра сорвало кровлю с трехэтажного общежития в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в областном управлении МЧС по Новосибирской области.

Все произошло в Ленинском районе Новосибирска по улице Станционная.

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«Конструкции кровли сорвало во двор здания и частично вблизи проезжей части на контактные линии электропередачи, повреждены два автомобиля, произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения», — сообщила пресс-служба ведомства.

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Из здания эвакуировали 13 человек, из них трое детей. Пострадавших нет.

Для обогрева эвакуированных жильцов прибыл автобус. Оперативная группа МЧС ведет работу по ликвидации последствий.

Ранее в расселенном двухэтажном бараке в Новосибирске произошел пожар. Горели второй этаж и крыша. Из-за ветра пламя распространилось на 200 квадратных метров. Возгорание тушили 23 пожарных и восемь единиц техники. Пострадавших нет.