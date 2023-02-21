Происшествия 21 февраля 2023, 15:46 Ветер сорвал крышу дома в Краснодарском крае Появились кадры, как ветер сорвал крышу в Курганинске Краснодарского края

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Ветер в городе Курганинск Краснодарского края оказался такой сил, что разрушил крышу жилого дома. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Видео с места происшествия уже появилось в социальных сетях.

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По данным издания, ЧП произошло 21 февраля в доме на улице Матросова. На кадрах видно, что шквалистый ветер несколько раз приподнимал кровлю здания. По предварительным сведениям, пострадавших нет. При этом местная прокуратура уже начала проверку.