Ветер сорвал колокол у стелы «Освободителям Ростова» в Ростове-на-Дону

В социальных сетях во вторник, 29 марта, начали появляться публикации о рухнувшем колоколе, который упал со стелы «Освободителям Ростова» на Театральной площади Ростова-на-Дону.

Как пишет rostovgazeta.ru, местные жители сообщают, что колокол сорвало со стелы из-за сильного ветра. Он упал в бассейн. Также ростовчанам удалось узнать, что сейчас колокол уже достали, его планируют отправить на ремонт. В будущем колокол вернется на свое место.

В комментариях к постам другие пользователи задаются вопросом, почему из-за сильного ветра в городе регулярно происходят подобные ситуации. Некоторые граждане не могут поверить, что колокол упал именно из-за ветра.

О пострадавших в результате происшествия никакой информации не поступало.