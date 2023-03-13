Происшествия 13 марта 2023, 18:29 Ветер снес купол минарета мечети-долгостроя «Ар-Рахим» в Уфе МЧС: в Уфе из-за сильного ветра слетел купол минарета строящейся мечети, пострадавших нет

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Купол минарета упал в Уфе с мечети «Ар-Рахим». По предварительной информации, причиной стал сильный порыв ветра. При падении купола никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии

«Поступила информация о том, что в Уфе <...> в результате порывистого ветра произошло падение купола с минарета строящейся мечети „Ар-Рахим“», — уточнили в ведомстве.

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На место происшествия выехали спасатели. Они установили, что целостность здания не нарушена, но повреждены строительные леса на площади 70 «квадратов».

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Местные паблики опубликовали видео момента падения купола. На записи видно, как он сильно накренился и рухнул.

Возведение «Ар-Рахим» в Уфе начали в 2012 году, но через четыре года стройку заморозили из-за отсутствия финансирования. Высота минаретов мечети достигает 74 метров, общая площадь здания — около 25 тысяч квадратных метров, уточнил ТАСС.