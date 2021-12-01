Ветер на Сахалине перевернул вагончик с военными

На курильском острове Итуруп ветер подбросил вагон, в котором находились военнослужащие. Один из них погиб, еще двое пострадали. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко написал об этом в Теlеgrаm-канале.

Вагончик на территории военной части подбросило порывами ветра. Жертвой стихии стал один человек, еще двое служащих получили травмы разной степени тяжести. Сахалинский губернатор назвал случившееся трагедией.

Ситуация находится на контроле главы муниципального образования, местную администрацию привели в режим повышенной готовности. Лимаренко поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ураганный ветер со скоростью до 35 метров в секунду прогнозируется на Курильских островах и в ночь на четверг. Также в районе ожидаются сильные осадки. В сахалинском Росгидромете также предупредили, что в связи со штормом в Охинском районе может подняться уровень моря, что грозит подтоплением прибрежных сооружений.

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