Ветер и снег лишили электричества жителей Тверской области
Из-за шквалистого ветра и мокрого снега около 33 тысяч жителей Тверской области остались без электроэнергии, сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Министерство энергетики РФ.
Погодные условия отключили электроснабжение бытовых потребителей и социальных объектов. Из-за изменившегося температурного режима от плюсовых к минусовым значениям снег налип на провода, и ситуация стала сложнее.
Оператор «Россети» отметил, что энергетики накануне восстановили электросети, однако стихия снова спровоцировала многочисленные аварии. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения на территории области.