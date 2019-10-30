Ветер и снег лишили электричества жителей Тверской области

Погодные условия отключили электроснабжение бытовых потребителей и социальных объектов. Из-за изменившегося температурного режима от плюсовых к минусовым значениям снег налип на провода, и ситуация стала сложнее.

Оператор «Россети» отметил, что энергетики накануне восстановили электросети, однако стихия снова спровоцировала многочисленные аварии. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения на территории области.