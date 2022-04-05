«Веская причина должна быть». Массовая драка мигрантов в «Сердце столицы» поразила таджикскую диаспору

Массовая драка между мигрантами из Таджикистана и Узбекистана в Москве, где на стройке схлестнулись не менее 120 человек, возможно, связана с психологической нагрузкой из-за курса рубля или работой. В России может быть много причин для таких межэтнических конфликтов, сообщил в беседе с «360» председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

Давлатова удивило то, что мигранты устроили такую крупную драку в начале священного для них месяца Рамадан.

«Это вообще поразительно. Знаете, веская причина должна быть. Не знаю, почему они там подрались», — сказал он.

Обычно такие конфликты возникают на бытовой почве, отметил Давлатов. Но могли быть и другие причины.

«Возможно, большая психологическая нагрузка, связанная с волатильностью курса рубля. Может быть, с работой связано», — предположил он.

Председатель Союза таджикистанцев России указал, что проблема межэтнических конфликтов в стране остается актуальной уже многие годы. Этими вопросами в стране занимаются организации на самых разных уровнях, но ситуацию это пока никак не исправило, по его мнению.

«В Российской Федерации, от муниципального и до федерального уровня, столько организаций этим занимаются… И вроде бы и общественных, и государственных, и диаспоральных организаций так много, а количество этих конфликтов не уменьшается, а эпизодически они вроде бы и увеличиваются. Не знаю, то ли весна на них влияет так, то ли какие-то потрясения экономические», — заявил Давлатов.

Мигрантам сложно легализоваться в России, считает Давлатов. По его мнению, стоит перенять опыт других стран в миграционной сфере.

«У нас вроде бы либеральное законодательство, на первый взгляд, но легализовать себя мигранты могут с трудом. Поэтому всеми правдами и неправдами живут или нелегально, или стараются паспорта российские получать. Есть же мировая практика, допустим, в государствах Ближнего Востока, в Сингапуре, Гонконге. Там по въезде дают на три года разрешение на работу. И ты работаешь, но если нарушаешь законодательство, тебя тут же навсегда выдворяют, и все. Поэтому они ревностно соблюдают внешние действующие законы», — сказал он.

Конфликт, в котором, по предварительной оценке, приняли участие около 60 приезжих из Таджикистана и порядка 70 мигрантов из Узбекистана, произошел на стройке в районе жилого комплекса «Сердце столицы». По одной из версий, драка началась после того, как рабочий из Таджикистана назвал «дураком» мигранта из Узбекистана. По данным СМИ, 120 участников драки доставили в полицию.