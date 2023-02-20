Происшествия 20 февраля 2023, 14:27 Весь в синяках и питался приправами. Рецидивистка из Белорецка издевалась над 10-летним сыном МВД: жительница Белорецка била и морила голодом 10-летнего сына Пресс-служба МВД

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Ранее судимая жительница южноуральского Белорецка заставила 10-летнего сына голодать, периодически била его и таскала по притонам. Периодически ребенок питался одними приправами. В итоге мальчика забрали в приют. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Башкортостан.

Неблагополучную семью помогло выявить оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток — семья». Акция направлена на предупреждение безнадзорности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их. Инспекторы по делам несовершеннолетних наведались к 33-летней женщине, семью которой давно «взяли на карандаш». У белоречанки двое детей, шести и 10 лет, и она уже стояла на учете в отделении ПДН, а также не раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В 2012 году женщину лишили прав в отношении старших детей, но образ жизни она не изменила.

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Горе-мать пьет, регулярно бьет ребят, таскает с собой по притонам и не утруждается их воспитанием. Младший ребенок в последнее время живет с бабушкой в одном из сел Белорецкого района, так что больше всего достается старшему.

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«При проверке жилища полицейские установили, что 10-летний мальчик часто недоедает. По словам ребенка, иногда ему приходится питаться одними приправами», — информировала пресс-службе ГУ МВД по Башкортостану.

На теле ребенка нашли синяки. Осмотры медиков, педагогов и психологов показали, что у него проблемы со здоровьем, вызванные «негативной обстановкой в семье».

Сейчас мальчик в социальном приюте для детей и подростков, с ним продолжают работать психологи, а мать вновь поставили на учет в отделе ПДН. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ).