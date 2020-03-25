«Весь сухой, как свечка». Видео с места гибели 7 человек на пожаре под Пензой

Частный дом полностью сгорел при пожаре в Пензенской области. В огне погибли две семьи — семь человек. Среди них было трое детей. «360» публикует кадры с места трагедии.

Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров и было настолько сильным, что от жилой постройки практически ничего не осталось. На видео можно увидеть только обуглившийся каркас здания.

«Дом полыхал изнутри, весь горел. <…> Стоит давно, 42 года, строили из липы. Весь сухой, как свечка», — рассказала очевидица произошедшего.

Жертвами пожара стали три ребенка и четверо взрослых. По информации СМИ, в семье, которая жила в уничтоженном пожаром доме, было четверо детей. Двое ребятишек ночевали у бабушки, а к их родителям пришли гости вместе с сыном. Они и сгорели вместе с хозяевами и двумя шестилетками.

Пламя могло вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем.