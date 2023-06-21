Происшествия 21 июня 2023, 12:11 «Весь городок проснулся». Жительница Подмосковья — о падении беспилотников Жительница Наро-Фоминского городского округа рассказала о падении БПЛА близ Калининца

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Во время падения беспилотников в Наро-Фоминском городском округе жители поселка Калининец, расположенного близ места ЧП, проснулись от звуков, похожих на взрывы. Об этом в беседе с «360» рассказала местная жительница.

«Около 05:30 утра [был звук, похожий на взрыв], потом примерно через 10 минут еще один. Два взрыва было. Все проснулись, весь городок знает об этом, конечно», — поделилась женщина.

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По словам собеседницы «360», когда она услышала первый взрыв, то сразу подумала, что это беспилотник. Но услышав второй, сначала подумала, что возможно просто происходят учения на полигоне.

«У меня окна выходят туда. Я привыкла к [громким звукам]», — добавила местная жительница.

В Минобороны ранее сообщили, что российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Подмосковье с помощью трех беспилотников самолетного типа. БПЛА противника подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы — дроны потеряли управление и рухнули на землю.

На месте ЧП разрушений не зафиксировали. Никто не пострадал. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пояснил, что два БПЛА упали около 05:30 и 05:50 на подлете к складам одной из воинских частей.

«Территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие», — призвал он.