Вертолеты забрали пассажиров совершившего жесткую посадку под Томском Ан-28. Видео

Вертолеты прилетели за пассажирами самолета Ан-28, который совершил жесткую посадку под Томском. Выжили все 19 человек, которые находились на борту. Им по-настоящему повезло: при экстренной посадке воздушное судно сперва попахало брюхом длинную борозду, а затем перевернулось на спину.

Одна из пассажирок Ан-28 Надежда Силюта прислала «360» видео с места событий. На кадрах видно, что самолет Ан-28 лежит кверху колесами. Крылья при падении сильно пострадали, нос самолета раскурочен, а внутри салона полно земли.

Источник фото: телеканал «360»

Пассажиры могут передвигаться самостоятельно, никто не получил серьезных повреждений. Сейчас за людьми прилетели вертолеты — на момент публикации статьи их уже забрали с места жесткой посадки.

Днем 16 июля стало известно, что самолет Ан-28 пропал с радаров. На борту находились 19 человек, в том числе два ребенка. Воздушное судно удалось быстро найти: аварийный маячок не отключился после жесткой посадки. Причины случившегося пока неясны. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту происшествия.

Ранее Надежда Силюта рассказала, что самолет падал около 15 минут. Она отметила, что пилоты назвали причину ЧП — отказ обоих двигателей. Женщина также уточнила, что самолет не смог набрать высоту до конца, когда летел через облака.

Все пассажиры очень испугались, когда поняли, что Ан-28 падает. Какое-то время он летел над болотом, срезая деревья крыльями, но экипаж смог вывести его к чистому полю. После приземления пилоты поторопили пассажиров выбраться из самолета и отойти подальше — они боялись, что Ан-28 может взорваться.