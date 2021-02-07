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    07 февраля 2021, 17:09

    Тушить крупный пожар в ангаре на юге Москвы стали вертолеты. Видео

    Анатолий Минкин

    Для тушения горящего ангара на Варшавском шоссе направили два вертолета. Об этом сообщила пресс-служба московского главка МЧС. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

    Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

    На опубликованных кадрах видно, как пролетающий над клубами темного дыма вертолет сбрасывает на горящий металлический ангар большие потоки воды.

    По данным ведомства, всего на месте работают 94 человека и 29 единиц техники. Для помощи наземной службе воду на горящий склад начали сбрасывать с вертолетов.

    По последним данным, площадь распространения огня составляет около тысячи квадратных метров.

    Тушить крупный пожар в ангаре на юге Москвы стали вертолеты. Видео | Изображение 1
    Источник фото: МЧС России

    От огня крыша металлического ангара прогнулась. Пламя бьет прямо вверх.

    Спасатели развернули на месте лабораторию для замеров воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

    Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.