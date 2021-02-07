Тушить крупный пожар в ангаре на юге Москвы стали вертолеты. Видео

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На опубликованных кадрах видно, как пролетающий над клубами темного дыма вертолет сбрасывает на горящий металлический ангар большие потоки воды.

По данным ведомства, всего на месте работают 94 человека и 29 единиц техники. Для помощи наземной службе воду на горящий склад начали сбрасывать с вертолетов.

По последним данным, площадь распространения огня составляет около тысячи квадратных метров.

Источник фото: МЧС России

От огня крыша металлического ангара прогнулась. Пламя бьет прямо вверх.

Спасатели развернули на месте лабораторию для замеров воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.