Тушить крупный пожар в ангаре на юге Москвы стали вертолеты. Видео
Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
На опубликованных кадрах видно, как пролетающий над клубами темного дыма вертолет сбрасывает на горящий металлический ангар большие потоки воды.
По данным ведомства, всего на месте работают 94 человека и 29 единиц техники. Для помощи наземной службе воду на горящий склад начали сбрасывать с вертолетов.
По последним данным, площадь распространения огня составляет около тысячи квадратных метров.
От огня крыша металлического ангара прогнулась. Пламя бьет прямо вверх.
Спасатели развернули на месте лабораторию для замеров воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.
Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.