Вертолеты МАЦ собрались привлечь для тушения пожара в Электроуглях

Для тушения пожара на лакокрасочном предприятии в Электроуглях могут привлечь силы ГКУ «Московского авиационного центра». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах региона.

«На пожар в Электроуглях дана готовность вертолетам МАЦ», — уточнил он.

Источник фото: пресс-служба МЧС

На месте ЧП, по данным регионального главка МЧС, работают 55 человек и 17 единиц техники. Площадь пожара составляла 2400 квадратных метров. Возгорание возникло в трехэтажном кирпичном здании, где расположено лакокрасочное производство.

Источник фото: пресс-служба МЧС

Спасатели развернули штаб пожаротушения. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства уточняются.