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    23 июня 2022, 09:42

    Вертолеты МАЦ собрались привлечь для тушения пожара в Электроуглях

    Источник: для тушения пожара в Электроуглях готовятся привлечь вертолеты МАЦ

    Алла Морген, Ольга Назаркина

    Для тушения пожара на лакокрасочном предприятии в Электроуглях могут привлечь силы ГКУ «Московского авиационного центра». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах региона.

    «На пожар в Электроуглях дана готовность вертолетам МАЦ», — уточнил он.

    Вертолеты МАЦ собрались привлечь для тушения пожара в Электроуглях | Изображение 1Источник фото: пресс-служба МЧС

    На месте ЧП, по данным регионального главка МЧС, работают 55 человек и 17 единиц техники. Площадь пожара составляла 2400 квадратных метров. Возгорание возникло в трехэтажном кирпичном здании, где расположено лакокрасочное производство.

    Вертолеты МАЦ собрались привлечь для тушения пожара в Электроуглях | Изображение 2Источник фото: пресс-служба МЧС

    Спасатели развернули штаб пожаротушения. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства уточняются.