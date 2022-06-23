23 июня 2022, 09:42
Вертолеты МАЦ собрались привлечь для тушения пожара в Электроуглях
Источник: для тушения пожара в Электроуглях готовятся привлечь вертолеты МАЦ
Для тушения пожара на лакокрасочном предприятии в Электроуглях могут привлечь силы ГКУ «Московского авиационного центра». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах региона.
«На пожар в Электроуглях дана готовность вертолетам МАЦ», — уточнил он.
Источник фото: пресс-служба МЧС
На месте ЧП, по данным регионального главка МЧС, работают 55 человек и 17 единиц техники. Площадь пожара составляла 2400 квадратных метров. Возгорание возникло в трехэтажном кирпичном здании, где расположено лакокрасочное производство.
Источник фото: пресс-служба МЧС
Спасатели развернули штаб пожаротушения. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства уточняются.