03 мая 2023, 16:41
Вертолетный ангар загорелся в Ленинградской области
В среду утром, 3 мая, в Ленинградской области произошел пожар на территории вертолетного ангара. Об этом написали «Невские новости».
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Сообщается, что прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар в течение 40 минут.
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Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент правоохранители устанавливают причину ЧП.
Ленинградская область
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