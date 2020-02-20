Вертолет зацепил провода и разбился под Ярославлем

Вертолет с двумя людьми на борту задел линию электропередачи в Ярославской области. По предварительной информации, пилот получил травмы. Его отправили в больницу для оказания необходимой помощи.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону, вертолет задел линии во время взлета. Это произошло рядом с деревней Веслево и базой отдыха «Попов Луг».

«Предварительно [известно, что] пострадал пилот, он направлен в лечебное учреждение. Повреждены лопасти воздушного судна. Информация уточняется», — сообщили в пресс-службе.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона писало, что речь идет о частном вертолете Robinson.