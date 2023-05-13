Происшествия 13 мая 2023, 12:57 Вертолет загорелся и рухнул в Брянской области Вертолет упал в городе Клинцы Брянской области

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Вертолет загорелся в воздухе и потерпел крушение в городе Клинцы Брянской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя», — отметил источник агентства.

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Информацию о жертвах или пострадавших устанавливают. Экстренные службы выясняют, какой именно вертолет потерпел крушение, а также кому он принадлежит. На место происшествия уже выехали оперативники.

По словам очевидцев, вертолет сначала летел высоко над домами. Воздушное судно развернулось в воздухе, а спустя некоторое время загорелось. Некоторые утверждают, что слышали взрыв. На разлетевшихся в Сети кадрах виден столб черного густого дыма, предположительно, с места крушения вертолета.

По данным Telegram-канала Mash, от охваченного огнем судна почти ничего не осталось. Вокруг места падения борта крупный пожар. Местные жители сообщили, что вертолет рухнул на поляну в деревне Муравей неподалеку от города.