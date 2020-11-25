Вертолет задел лопастями фонарный столб в аэропорту Волгограда

Вертолет Ми-8 задел лопастями световую опору. ЧП произошло не во время посадки, а при заруливании на стоянку. Об этом «360» рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Командир вертолета Ми-8 при заруливании на место стоянки, то есть не при посадке, а уже при заруливании на место стоянки не справился с управлением и лопастями задел мачту освещения», — пояснила собеседница.

Вертолет и фонарь получили повреждения. Пострадавших нет. В аварию попало воздушное судно Южного таможенного управления.

«Вертолет наш следовал на регламентные работы и во время руления в аэропорту Волгограда задел столб освещения. <…> Полет без пассажиров был. Члены экипажа за медицинской помощью не обращались», — поделился подробностями с «360» представитель управления.

Источник сообщил «Интерфаксу», что это произошло в районе 12:15 по московскому времени. Опора рухнула на хвост вертолета, лопасти разрушились — и осколки повредили фюзеляж. Сейчас аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. Эксперты проверят данные о возможной технической неисправности вертолета, пишет РИА ФАН.

После происшествия Следственный комитет начал проверку.