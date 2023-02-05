Эксклюзив 05 февраля 2023, 15:01 Вертолет забрал женщину и ребенка в больницу после ДТП на МКАД Мать с ребенком отправили на вертолете в больницу Рошаля после ДТП с грузовиком на МКАД РИА «Новости»

Читать 360tv в

Авария с участием двух легковых и одного грузового автомобиля произошла на внутренней стороне девятого километра МКАД. В ней пострадал ребенок, его вместе с матерью на вертолете отправили в больницу Рошаля. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Точное состояние ребенка на данный момент неизвестно. По данным источника, ему около двух с половиной лет.

Реклама

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в Telegram-канале подтвердил факт эвакуации ребенка с больницу на вертолете.

Реклама

«С места аварии в специализированное лечебное учреждение столицы вертолетом эвакуировали ребенка с различными травмами. На борту малыша сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы», — отметили в ведомстве.

Пресс-служба департамента транспорта Москвы уточнила, что на место происшествия прибыли оперативные службы.

В сторону развязки с Волгоградским проспектом движение открыто по двум полосам из шести. Водителям рекомендовали заблаговременно выбирать пути объезда.