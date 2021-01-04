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    04 января 2021, 17:51

    Вертолет Utair совершил аварийную посадку под Сургутом

    Анатолий Минкин

    Техническая неисправность стала причиной аварийной посадки вертолета авиакомпании Utair в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
    Вертолет Utair совершил аварийную посадку под Сургутом

    По данным ведомства, речь идет о вертолете AS-355 компании «Utair — вертолетные услуги». Пилот посадил воздушное судно на промысловую дорогу в Сургутском районе.

    «Причина аварийной посадки — техническая неисправность воздушного судна», — сообщили в транспортной прокуратуре.

    В результате происшествия никто не пострадал, вертолет не получил никаких повреждений.

    В ведомстве пояснили, что в вертолете находился инженер компании «Транснефть-Сибирь». Сверху он осматривал магистральный нефтепровод «Вач — Еган-Апрельское». После аварийной посадки специалиста вместе с командиром вертолета эвакуировали.

    Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проведет Сургутская транспортная прокуратура. После ее оценки примут решение о заведении уголовного дела.