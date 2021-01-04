Вертолет Utair совершил аварийную посадку под Сургутом

По данным ведомства, речь идет о вертолете AS-355 компании «Utair — вертолетные услуги». Пилот посадил воздушное судно на промысловую дорогу в Сургутском районе.

«Причина аварийной посадки — техническая неисправность воздушного судна», — сообщили в транспортной прокуратуре.

В результате происшествия никто не пострадал, вертолет не получил никаких повреждений.

В ведомстве пояснили, что в вертолете находился инженер компании «Транснефть-Сибирь». Сверху он осматривал магистральный нефтепровод «Вач — Еган-Апрельское». После аварийной посадки специалиста вместе с командиром вертолета эвакуировали.

Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проведет Сургутская транспортная прокуратура. После ее оценки примут решение о заведении уголовного дела.