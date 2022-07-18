Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку в Ленинградской области

Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку под Гатчиной в Ленинградской области. Об этом сообщили представители ведомства по Северо-Западному военному округу, написало РИА «Новости». В распоряжении «360» появилось видео с места ЧП.

Источник «360» в экстренных службах рассказал, что на борту находились три человека. По предварительной информации, все они живы. Предположительно, вертолет закрутило из-за сильного ветра.

По данным Telegram-канала «112», речь идет о ЧП с вертолетом Ми-8. Случай произошел недалеко от коттеджного поселка «Горки Лэнд».

Telegram-канал «Маsh на Мойке» сообщил, что экипаж выполнял учебно-тренировочный полет.

Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.