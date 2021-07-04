Вертолет жестко сел в подсолнухи в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии жесткую посадку произвел вертолет. Это произошло при проведении сельскохозяйственных работ, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации нет.

Однако по данным РЕН ТВ, вертолет упал неподалеку от города Прохладного. Судно занималось орошением полей.

Как сообщил Life, пилот был в кабине один. Он не пострадал. По данным издания, мужчина сбежал после жесткой посадки. В МЧС подтвердили, что пострадавших при посадке нет. Ведомство опубликовало фотографии, на которых запечатлен целый вертолет среди подсолнухов.

Источник фото: МЧС РФ