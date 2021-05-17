Вертолет упал в Архангельской области. Один человек погиб

В результате крушения вертолета «Робинсон» в Архангельской области один человек погиб, двое пострадали и один пропал без вести.

Об этом сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

«По предварительной информации, 17 мая 2021 года в 21:25 мск поступило сообщение о падении вертолета „Робинсон“ в районе острова Мудьюг Архангельской области, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести», — говорится в сообщении.

Региональный Следком по факту крушения возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека. К месту происшествия для установления обстоятельств случившегося выехала следственно-оперативная группа.