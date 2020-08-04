Вертолет совершил жесткую посадку на горе Белухе на Алтае

Инцидент произошел 4 августа, около 17:00 (13:00 по московскому времени). Следователи уже начали проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. На место жесткой посадки вертолета выехала следственная группа.

По предварительным данным, на борту вертолета были пилот и пассажир. Никто из них не пострадал. Информации о причине аварийной посадки пока нет. Сотрудники следственного ведомства изучают обстоятельства ЧП, чтобы восстановить достоверную картину случившегося.