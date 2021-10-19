Вертолет совершил вынужденную посадку на Таймыре

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре, никто не пострадал. На борту находились 11 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС Красноярского края.

«Он совершил посадку у населенного пункта Караул», — рассказали «360» в ведомстве. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. На борту находились 11 человек, силы и средства МЧС не привлекались. Представитель ведомства уточнили, что в Ми-8 сработал датчик о пожаре в двигателе. По предварительной информации, вертолет не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются.