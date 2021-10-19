19 октября 2021, 10:46
Вертолет совершил вынужденную посадку на Таймыре
МЧС: вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре, никто не пострадал. На борту находились 11 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС Красноярского края.
«Он совершил посадку у населенного пункта Караул», — рассказали «360» в ведомстве.
Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. На борту находились 11 человек, силы и средства МЧС не привлекались.
Представитель ведомства уточнили, что в Ми-8 сработал датчик о пожаре в двигателе. По предварительной информации, вертолет не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются.