Вертолет совершил аварийную посадку в Сочи

Вертолет совершил аварийную посадку в районе хребта Аибга в Сочи. По предварительным данным, есть пострадавшие.

В среду, 26 августа, частный вертолет Robinson совершил в Сочи аварийную посадку, в кабине могли находиться четыре человека, сообщили в МЧС.

Двое пассажиров из четырех пострадали при посадке, сообщает ТАСС.

Весной стало известно о крушении вертолета Ми-8 недалеко от подмосковного Клина. В результате жесткой посадки трое членов экипажа погибли. В Министерстве обороны сообщили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

Похожий случай произошел зимой. В Хабаровском крае рухнул истребитель. Летчик успел катапультироваться, позже его подобрал вертолет Ми-8.