Происшествия 12 августа 2023, 09:41 Вертолет со спасателями вылетел за пострадавшими в горах КБР туристами МЧС: вертолет вылетел за туристами, пострадавшими при камнепаде в КБР Пресс-служба МЧС

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За туристами, попавшими под камнепад в горах Кабардино-Балкарской Республики, вылетел вертолет со спасателями. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«К местонахождению туристов вылетел вертолет со спасателями МЧС России на борту», — говорится в заявлении.

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Ранним утром стало известно, что группа туристов попала под камнепад в Черекском районе КБР, возле альплагеря «Безенги» на высоте 3,5 тысячи метров. Сообщалось, что в группе пострадали пять человек из шести. Позже выяснилось, что под камнепадом оказалась еще одна группа путешественников, и там также есть пострадавшие. По предварительным данным, один из туристов погиб.

На место выдвинулись шестеро представителей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В ведомстве изначально не исключали, что в спасательной операции придется задействовать авиацию.

Известно, что обе группы предварительно регистрировались в МЧС.