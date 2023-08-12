12 августа 2023, 09:41
Вертолет со спасателями вылетел за пострадавшими в горах КБР туристами
МЧС: вертолет вылетел за туристами, пострадавшими при камнепаде в КБР
За туристами, попавшими под камнепад в горах Кабардино-Балкарской Республики, вылетел вертолет со спасателями. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«К местонахождению туристов вылетел вертолет со спасателями МЧС России на борту», — говорится в заявлении.
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Ранним утром стало известно, что группа туристов попала под камнепад в Черекском районе КБР, возле альплагеря «Безенги» на высоте 3,5 тысячи метров. Сообщалось, что в группе пострадали пять человек из шести. Позже выяснилось, что под камнепадом оказалась еще одна группа путешественников, и там также есть пострадавшие. По предварительным данным, один из туристов погиб.
На место выдвинулись шестеро представителей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В ведомстве изначально не исключали, что в спасательной операции придется задействовать авиацию.
Известно, что обе группы предварительно регистрировались в МЧС.
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