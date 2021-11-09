Вертолет со спасателями вылетел к терпящему бедствие контейнеровозу в Приморье

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел к месту ЧП с контейнеровозом Rise Shine. Судно село на мель и переломилось у берегов Находки. Спасатели окажут помощь экипажу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Для оказания помощи экипажу вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Из порта Владивосток следует спасательное судно „Лазурит“ ФГБУ „Морспасслужба“», — рассказали в ведомстве.

Дополнительно на место происшествия направили 16 человек и три единицы техники из состава Владивостокского поисково-спасательного отряда. Как сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, экипаж судна находится в безопасности, опасного груза в контейнерах нет. По словам главы региона, топливные танки Rise Shine остались целыми.

Ранее спасатели сообщили, что контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился в Японском море в заливе Восток у берегов Находки. Изначально спасатели не смогли эвакуировать экипаж из-за четырехметровых волн.

На судне находятся 14 человек. Среди нет российских граждан. По факту случившегося Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.