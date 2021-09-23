Вертолет санавиации упал на крышу больницы в Ижевске

Вертолет санитарной авиации совершил аварийную посадку в Ижевске. Винтокрылая машина упала на крышу одного из зданий республиканской клинической больницы. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В МЧС сообщили, что вертолет, выполнявший санитарную эвакуацию, в четверг совершил жесткую посадку на Воткинском шоссе, 57а. Ведомство обнародовало видео с места происшествия. Можно заметить, что на месте работают пожарные. Они вытянули лестницу на крышу.

По предварительным данным, на борту находились четыре человека.

Сообщений о пострадавших не поступало, информация уточняется, написала газета «Известия». При этом RT со ссылкой на МЧС сообщил, что никто не пострадал.

На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть, что вертолет упал на крышу здания. Возгорания не произошло. Хвостовая часть вертолета повреждена.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС)»

По данным от источника РЕН ТВ, вертолет следовал в Ижевск из больницы города Можги. Предположительно, он принадлежит компании «Русские вертолетные системы».