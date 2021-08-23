Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Иванове

Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«По линии „112“ поступило сообщение о жесткой посадке вертолета АО „Национальная служба санитарной авиации“ по адресу: город Иваново, улица Любимая, дом 1. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

По данным СМИ, в вертолете находились два пилота, никто из них не пострадал. Другие подробности случившегося сейчас выясняются.